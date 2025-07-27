Mustafa Destici, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, ziyarette baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye bir kez daha başsağlığı diledi.

Yaşanan olayın tüm Türkiye'yi derin bir acıya boğduğunu belirten Destici, masum bir çocuğun hunharca hayatına son verilmesinin yalnızca ailesini değil, vicdan sahibi tüm insanları derinden yaraladığını ifade etti.

Destici, saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasının, toplumsal adalet ve huzur açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sokak çetelerine karşı devletin kararlı mücadelesinin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, benzer acıların bir daha yaşanmaması için her türlü yasal önlemin alınması çağrısında bulundu.

Destici, Minguzzi davası ve benzer olaylarla ilgili hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.