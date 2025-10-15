Mustafa Destici: Katil Netanyahu ve Savaş Kabinesi Yargılanmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta katil Netanyahu ve savaş kabinesi olmak üzere, resmi olarak 70 bin ama gayriresmi 100 binin üzerinde masum insanın katilleri mutlaka yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın kalıcı barışa vesile olmasını diledi.

Bu barışın, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye başından itibaren İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma çok şiddetli şekilde karşı çıktı, karşı duruş sergiledi, en sert açıklamaları yaptı. Bir barış masası etrafında bir araya gelinmesine de büyük katkı sağladı. Türkiye'nin bu tavrı başta Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz, İslam dünyası olmak üzere bütün dünya devletleri ve milletleri tarafından takdir edildi. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma, ortaya koyduğu tavır da bunun zirvesi olmuştur. İnşallah bundan sonra Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz huzur içerisinde, barış içerisinde güvenli bir şekilde yaşama imkanı bulur diye dua ediyoruz."

Mustafa Destici, anlaşmanın sağlanmasından dolayı yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Başta katil Netanyahu ve savaş kabinesi olmak üzere, resmi olarak 70 bin ama gayriresmi 100 binin üzerinde masum insanın katilleri mutlaka yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı." diye konuştu.

"Soygun düzeni kurmak isteyenlere karşı müdahale artırılmalı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını anımsatan Destici, seçimlerin KKTC vatandaşları ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Destici, "İnanıyoruz ki gerçekleşecek seçimde yine sağduyu hakim olacak ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'nin garantörlük haklarının devamından yana olanlar ve 'Türkiye'yle uyum içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz' diyenler kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Ekonomik bağımsızlığı korumanın, Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, dış borç yükünün artması ve yüksek faiz politikalarının üretimi baskılaması, ülkemizin kalkınma hamlesini sekteye uğratmaktadır. Üretimden kopuk, ithalata dayalı ekonomi yapısı Türkiye'yi dış etkiler karşısında daha kırılgan hale getirmektedir. Hükümetimiz, artık serbest piyasa ekonomisi bahaneleri adı altında soygun düzeni kurmak isteyenlere karşı müdahalelerini artırmalıdır. Nasıl ki vergilere titizlikle ve mütemadiyen düzenlemelerle müdahale ediliyorsa, vatandaş lehinde yaşam şartlarını güçleştiren bu anormal gidişata ve ekonomik adaleti ortadan kaldıran işlere acilen müdahale edilmelidir."