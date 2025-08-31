Mustafa Destici: İsrail'in saldırıları soykırımdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in durdurulması gerektiğini belirterek, "Eğer İsrail bugün durdurulmazsa yarın Lübnan'ı, Suriye'yi işgal edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözünü dikecektir. Arz-ı mevud hayaliyle Türkiye'nin bir bölgesini de sınırlarına katmak için harekete geçecektir. Onun için mesele sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir. Mesele maalesef Siyonistlerle İslam'ın Müslümanları mücadelesidir." dedi.

Partisinin Kartal İlçe Olağan Kongresi'ne katılan Destici, buradaki konuşmasında tarihi zaferlerin önemini hatırlatarak, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağustosun zaferler ayı olduğunu dile getiren Destici, "Başta Malazgirt zaferimiz olmak üzere nice zaferleri üç kıtada bizlere yaşatan Çanakkale Zaferi'ni ve en son 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere yaşatan Cenabı Hakk'a bir kez daha hamd ediyoruz." diye konuştu.

Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına tepki göstererek, "Öncelikle zalim, terörist ve soykırımcı İsrail'i lanetliyoruz. Onun terörist ve katil başbakanı ve savaş kabinesini lanetliyoruz. Cenabıhakk oradaki mazlumların, masumların, çocukların, kadınların yar ve yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırıları sonucunda 60 binden fazla masumun hayatını kaybettiğini, bunun en az 20 bininin çocuk, 20 bininin kadın olduğunu belirten Destici, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin liderliğinde İslam ülkelerinin birleşerek insani yardım konvoyu oluşturması gerektiğini belirten Destici, "Ola ki İsrail bu konvoya müdahale ederse işte o zaman kıyamet kopmalı, gereken cevap verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail'in hedefinin yalnızca Gazze olmadığını dile getirerek, "Eğer İsrail bugün durdurulmazsa yarın Lübnan'ı, Suriye'yi işgal edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözünü dikecektir. Arz-ı mevud hayaliyle Türkiye'nin bir bölgesini de sınırlarına katmak için harekete geçecektir. Onun için mesele sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir. Mesele maalesef Siyonistlerle İslam'ın Müslümanları mücadelesidir. Bunun adını doğru koymak lazım." şeklinde konuştu.

" Türkiye, Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermemelidir"

KKTC'de İsrail vatandaşlarına arsa ve konut satışına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Filistin bunu yaşamıştır. Acımıştır ve toprak vermiştir ama nihayetinde bugün kendisi topraksız kalma noktasının ötesinde canını kurtaramayacak duruma gelmiştir. Onun için asla ne oturum izni ne mülk satışı ne konut satışı asla yapılmamalıdır. Var olanlar da derhal çıkarılmalıdır." dedi.

Destici, Irak'ın Süleymaniye kentinde "Arap Ülkeleri Sosyal Demokrat İttifakı Konferansı" adıyla düzenlenen toplantıya CHP'den de katılım olduğunu aktararak, " Türkiye'nin terör listesine aldığı bir terör elebaşının olduğu toplantıya siz hangi hakla gidiyorsunuz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Atatürk'ün partisiyiz' deyip duruyorsunuz. Ne işiniz var sizin teröristlerin toplantısında?" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin etnik ve mezhepsel temelde bölünmesinin Türkiye'ye zarar vereceğini belirten Destici, "Bu, PKK/YPG'nin devletleşmesine yol açar ve Türkiye için en büyük tehdittir. Türkiye, Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermemelidir. Gerekirse yeni operasyonlar yapılmalıdır." diye konuştu.

Destici, tarladan çıkan bir ürünün pazara, markete gelene kadar yüksek fiyat artışı yaşandığını ifade ederek, bu haksızlığın, soygunun engellenmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek faizlerin yatırımı engellediğine işaret eden Destici, "Elinde parası olan yatırım yapmak yerine bankaya gidiyor, yüzde 45–50 faizle hayatını sürdürüyor. Bu bize uymaz çünkü biz üretim yapmak zorundayız. Faiz bizim inancımıza göre de haramdır. Vatandaşlarımız paralarını bankaya yatırmak yerine istihdama ve üretime kaydırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.