Mustafa Destici, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'nı Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti.

Destici, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) stantları gezdi.

ROKETSAN standında basın mensuplarına açıklama yapan Destici, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yapmış olduğu başarılı çalışmaların, ziyaret için gittiği Balkanlar'daki ülkelerle birlikte gönül coğrafyasında da büyük bir takdir topladığını belirterek, bununla gurur duyduğunu söyledi.

IDEF fuarındaki tüm firmaların her birinin savunma sanayisinde çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Destici, ROKETSAN'ın özellikle son dönemde TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzesiyle ön plana çıktığını dile getirdi.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayiyle ilgili savaş hallerinde ya da terörle mücadelede eğer bir şeyi kendiniz üretmiyorsanız paranızla dahi alamayacağınız zamanları yaşıyorsunuz. Biz bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük. Biz bunu Fırat Kalkanı Harekatı'nda gördük. Biz bunu terörle mücadelede gördük. Bir ülkeden tank alıyorsunuz, diyor ki bunu şuraya karşı kullanamazsın. Bir ülkeden uçak alıyorsunuz, helikopter alıyorsunuz bunu şuraya karşı kullanamazsın. Mermiyi dahi kullanmamıza izin vermiyorlardı. Bugün Allah'a şükür kendi uçağını kendisi yapan, kendi hipersonik füzesini, mühimmatlarını, gemisini yapan yani savunma sanayinde yüzde 90'a varan bir yerliliğe ulaşan bir Türkiye var, Türk savunma sanayisi var. Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekten son yıllarda büyük hamleler yaptı. Durmayacağız, daha ileriye gideceğiz."

Fuarın, ülke, bölge, kardeş ve dost ülkeler ile katılan firmalar ve kuruluşlar için hayırlı olmasını dileyen Destici, üretim ve pazarlamayı yapan firmalara, üretici kuruluşlara, mühendislere ve işçilere şükranlarını sundu.