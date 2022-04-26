MUSTAFA DESTİCİ: HALKIN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANINI TEHDİT ETMEK, KİMSENİN HADDİ DEĞİL

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret etti. Burada açıklama yapan Destici, Gezi olayları davasında verilen karardan sonra yapılan açıklamalarla ilgili "Halkın seçtiği Cumhurbaşkanını tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değil, kınıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte İTO'yu ziyaret etti. Burada bir süre İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Destici daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İTO yönetimine, savunma sanayi ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Destici, "Ara eleman yetiştirmesi, teknik ve mesleki eğitim vermesi, savunma başta olmak üzere pek çok sanayi alanında başlattıkları girişimler ve destekler çok önemli. Keza öğrenci yetiştirmek ve sonra da onları desteklemek çok kıymetli" dedi.

"YARGI KARARINA UYULMAZSA ANARŞİ OLUR"

"BİZ GEZİYİ YAŞADIK, AMAÇLARI HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEKTİ"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel