Mustafa Destici: Gazze'de Ateşkes Sağlanmalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini belirterek " İsrail'in asıl amacı Gazze'yi ilhak etmek." dedi.

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli siyasetine destek verdiklerini söyleyen Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ile uyumlu birlikteliğinin hiçbir şekilde sarsılmaması gerektiğini belirtti.

Destici, "Kıbrıs'ta barış, birlikte yaşama" gibi ifadeleri kullananların, Kıbrıs'ın güneyinde hangi devletlerle ne hazırlığı yapıldığını iyi görmeleri gerektiğini vurgulayarak "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) silahlanıyor. Güney Kıbrıs'ta yeni askeri bir mimari kuruluyor ve tehlikeli adımlar atılıyor. ABD, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı ve silahlanma için onlara destek veriyor." diye konuştu.

İsrail'in GKRY'ye verdiği askeri desteğe de değinen Destici, İsrail'in Güney Kıbrıs'a yaptığı askeri yatırımların coğrafyayı kuşatma ve Türkiye'nin garantörlüğünü dışlama hedefi taşıdığını dile getirdi.

GKRY silahlanırken KKTC'nin izolasyon ve ambargolar altında bırakılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Destici, KKTC'nin Türkiye'nin desteğiyle haklarını sonuna kadar savunmasını, askeri altyapısını güçlendirmesini ve devletini geliştirmesini desteklediklerini kaydetti.

Gazze'de artık ateşkesin sağlanarak İsrail'in yaptığı katliamların son bulması gerektiğinin altını çizen BBP Genel Başkanı Destici, "İsrail'in asıl amacı Gazze'yi ilhak etmek. Aynen Rumların Kıbrıs'ta yapmak istedikleri gibi. Gazze'de yaşanan katliam ve saldırılar inanılmaz boyutlarda. Gazze'ye yönelik yardımlara destek veren tüm ülkeleri tebrik ediyorum. Biz dünyanın hiçbir yerinde katliamların ve savaşların yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.