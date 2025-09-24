Haberler

Mustafa Destici, Eskişehir'de Cenazeye Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden Kadriye Çetinbaş'ın cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de İsviçre Alperen Ocakları yöneticisi Bahri Orhan'ın kız kardeşi Kadriye Çetinbaş'ın (52) cenazesine katıldı.

Eskişehir'de önceki yıllarda Alperen Ocakları'nın il başkanlığını yaptıktan sonra İsviçre Alperen Ocakları yöneticiliğine başlayan Bahri Orhan'ın kız kardeşi Kadriye Çetinbaş, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çetinbaş için Alanönü Mahallesi'ndeki Akoğlan Cami'de ikindi namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Orhan ve Çetinbaş ailelerinin yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP MKYK üyesi Ahmet Ulupınar, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan katıldı. Destici, Bahri Orhan ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Kadriye Çetinbaş'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
