Mustafa Destici'den İsrail'e Sert Tepki: 'Soykırımın İtirafıdır'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanının Gazze'yi yok edeceği şeklindeki sözleri, dünyaya açıkça bir tehdit ve soykırımın itirafıdır." dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, İsrail ordusunun dün Gazze'ye yönelik yeni bir kara saldırısı başlattığını ve ilk belirlemelere göre 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Destici, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının resmi rakamlara göre 65 binin üzerinde olduğunu, gayriresmi rakamların ise bunun 100 binin üzerinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanının Gazze'yi yok edeceği şeklindeki sözleri, dünyaya açıkça bir tehdit ve soykırımın itirafıdır. Aslında dünyadan ziyade İslam dünyasına bir tehdittir." diye konuştu.

Gazze'de çocuk, yaşlı ve kadınların katledildiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Sessiz kalmak, zalimin safında yer almaktır. Bugün sessiz kalan İslam ülkelerinin sözde liderleri açıkça terörist, soykırımcı İsrail'in safında yer almaktadırlar. İsrail'e yönelen füzeleri, bombaları kendi hava sahalarında imha edip, İsrail'in Müslümanlara gönderdiği füzelere yol verenler, terörist soykırımcı İsrail'in yol arkadaşlarıdır, Müslümanların değil."

"Suriye'nin toparlanmasını ve birliğini sağlamasını engellemektedir"

Destici, son günlerde Suriye sahasında yaşanan gelişmelerin, bölgedeki stratejik denge ile ulusal güvenliğin çok kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi.

Şam'a, Rus ve Amerikan heyet ziyaretlerinin, sahadaki yeni denklem ile bölgesel planların ipuçlarını ortaya koyduğunu ifade eden Destici, "Rusya, Şam'ın çaresizliğini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışırken, ABD ise IŞİD bahanesiyle hem YPG/SDG'yi hem de HTŞ'yi sahaya sürerek bölgeyi yeniden dizayn etmektedir. İsrail ise her fırsatta Şam'a saldırarak Suriye'nin toparlanmasını ve birliğini sağlamasını engellemektedir." diye konuştu.

Bölgede yapılan dizaynın tehlikeli olduğunu ifade eden Destici, bu tablonun yalnızca Suriye'nin geleceğini değil, Türkiye'nin bütünlüğünü ve milli güvenliğini de hedef aldığını belirtti.

"Alevilik ve Aleviler milletimizin ve ülkemizin değeridir"

CHP'nin yönettiği belediyeler ve geçmişte yaptığı kongrelerle ilgili yargı süreçlerinin devam etiğini söyleyen Destici, yargının vereceği kararı beklediklerini ifade etti.

Konuları objektif bir şekilde takip ettiklerini söyleyen Destici, "Eleştiri yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Alevilik ve Aleviler milletimizin ve ülkemizin değeridir, en önemli değerlerindendir. Alevilik üzerinden yapılacak suçlamalar, hakaretler ifade eden ya da muhatabı kim olursa olsun alçaklıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Kılıçdaroğlu'nun mezhebi duruşu üzerinden yargılamanın sadece Kılıçdaroğlu'na hakaret değil, aynı zamanda tüm Alevi camiasına da yapılmış bir kötülük olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan bazı televizyon yayınlarına eleştirilerde bulunan Destici, Müslüman Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca en büyük kudretini sağlam aile yapısından ve manevi değerlerinden aldığını, televizyonda yayınlanan bazı dizilerin herkesi rahatsız ettiğini kaydetti.