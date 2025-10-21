Haberler

Mustafa Destici'den CHP'li Ali Mahir'e Sert Tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerini kınadı. Destici, milletvekili dokunulmazlığının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir'in, halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği hakaretamiz sözleri çok çirkindir ve bardağı taşırmıştır." ifadesini kullandı.

Destici, NSosyal hesabından, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir'in, halkın çoğunluğunun oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği hakaretamiz sözleri çok çirkindir ve bardağı taşırmıştır. Bu siyaset değildir. Bu, fikir hürriyeti hiç değildir. Bu edepsizlik ve küfürbazlıktır." değerlendirmesinde bulunan Destici, Başarır'ın açıklamalarını şiddetle kınadığını belirtti.

Benzer sözleri farklı zamanlarda başka milletvekillerinden de duyduklarını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Hatta milletvekili dokunulmazlığı zırhına bürünerek muhataplarına fiili saldırıda bulunanları da gördük. Açılan soruşturmaların milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle sonuç vermediğine de sayısız kez şahitlik ettik. Yapılacak iş bellidir. Bu tür açık hakaret ve küfür içeren sözler sarf edenler, şiddete başvuranlar ile yolsuzluk, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, terör vb. suçlara bulaşanların dokunulmazlığı hemen kaldırılmalı ve işledikleri suçun cezasını çekmelidir."

Tüm grupların önerisiyle milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılması gerektiğini savunan Destici, yapılmazsa çirkin söz, hal ve davranışlarla karşılaşmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
