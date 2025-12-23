Haberler

Mustafa Destici'den Asgari Ücret Tepkisi:  Açıklanan Rakam Alın Terinin Karşılığı Olmamıştır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, 'Asgari ücret sadaka değil, alın teridir' dedi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret sadaka değil, alın teridir. Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
