Mustafa Destici Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Ziyaret Etti

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan temasları kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ziyaret etti. Ziyarete ilişkin partinin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Azerbaycan temasları kapsamında; Genel Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Emin Serin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Sayın Birol Akgün ile birlikte, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov'u ziyaret etti. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."