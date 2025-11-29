Mustafa Destici: Adaleti Hayatın Her Alanında Hakim Kılmalıyız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayatın her alanında adaleti hakim kılmalıyız." dedi.

Destici, partisinin Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği Samsun İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, halkın ve siyasetin farklı gündemleri olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi olarak siyasetin gündemiyle birlikte vatandaşın gündemini de konuşmaya ve vatandaşın sessiz soluğu olmaya devam ettiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Maalesef son dönemlerde ne Türk'ün örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine yakışır ne de İslam inancıyla bağdaşır davranışların memleketimizde, vatanımızda, sokaklarımızda, şehirlerimizde gittikçe arttığını görmekteyiz. Gençlerimiz arasında, insanlarımız arasında yaygınlaştığını görmekteyiz. Nedir bunlar? Uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu hap kullanımları ile sanal bahis ve bunlarla birlikte ortaya çıkan çeteleşmeler, sokak çeteleri... Bunlar bizim toplumumuza yakışmıyor. Bizim örfümüze, adetimize, ahlakımıza, geleneğimize, göreneğimize yakışmıyor. Bunlar bizim inancımızla da İslam'la da bağdaşmıyor. Onun için çocuklarımızı, gençlerimizi, ülkemizi bu beladan daha doğrusu bu belalardan kurtarmak zorundayız."

Devletin bu konuda çocukları suça sürükleyen ve onları istismar eden mihraplarla da sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız bu mücadeleyi devam ettirirken hukuk da bununla ilgili cezalarda dengeyi sağlamalı, suçun karşılığı olan cezayı en üst sınırdan vermeli ve burada bir af yoluna gitmemeli ki yeni bir caydırıcılık, cayma ya da suça teşvik ortaya çıkmasın. Onun için biz başından itibaren her suçla ilgili şunu söyledik: adalet. Çünkü adalet mülkün temelidir ve adalet sadece mahkemede dağıtılan bir şey de değildir. Hayatın her alanında adaleti hakim kılmalıyız." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gelecek hafta yeni bir yargı paketini genel kurulun gündemine getireceğini anımsatarak, "Elbette ki infaz kanunları çıkarılabilir. Bunların ayarlamasının ya da düzenlemesinin iyi yapılması gerekmektedir. Şimdi bu çetelerle ilgili neredeyse her gün sokakta bir insanı katleden ya da öldüren onlarcasını katleden çetelerle ilgili düzenlemede biz ne arzu etmiştik, Büyük Birlik Partisi olarak 15 ila 18 yaş aralığındaki kişilerin de 18 üstü gibi yargılanması gerektiğini söyledik. Yani bunlar 10-11 yaşında çocuklar değil akılları başlarında, neyin suç, neyin suç olmadığını idrak edecek yaştalar. Dolayısıyla da taslakta bunu göremiyoruz. Ama bunun mutlaka bu düzenlemede yer almasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yargı paketinin makul tarafının olabileceğini dile getiren Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama bizim makul bulmadığımız şudur. Bu kapsamın içine asla uyuşturucu suçluları dahil edilmemelidir. Bunun içerisine tecavüzcüler, tacizciler dahil edilmemelidir. Bunun içerisine seri katiller dahil edilmemelidir. Terör suçluları dahil edilmemelidir. Katalog suçlar dahil edilmemelidir. Kanuni düzenlemelerimizi neye göre uyarlamak lazım? İşte masum vatandaşlarımızı korumak üzere düzenlemeliyiz. Temel ilkemiz bu olmalıdır. Anlayış bu olduğu zaman gerisi çok rahatlıkla gelecektir. Yani şu mantıkla bir düzenlemeyi ben doğru bulmuyorum. 'Efendim hapishanelerimiz doldu, 400 binin üzerinde mahkum var. Biraz rahatlatmamız lazım. Onun için bir düzenleme yapıp hapishanelerde yer açmamız lazım.' Bu mantıkla olmaz. En önemlisi şu, bir kul hakkı varsa yani kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda asla devlet af yetkisi kullanmamalıdır."