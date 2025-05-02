Mustafa Demir: CHP Belediyesi Eser Değil, Hasar Belediyeciliği Yapıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "CHP'de, bizim dönemimizde başlanmış bütün eserler, alt ve üstyapı, ulaşımlar, metrolar, bunların hepsi akamete uğradı. Biz nasıl eser hizmeti yapıyorsak onlar eser değil, hasar belediyeciliği yapıyor, olanı bozuyor." dedi.

Ak Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Demir, il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, teşkilat mensupları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Demir, Sakarya sınırlarına girdikten sonra AK Parti belediye hizmetlerinin kentin bütün dokusuna sirayet ettiğini gördüklerini, bunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tretuvarlardan, bordür taşlarından, cephe çalışmalarından, peyzajından, temizliğinden bir şehrin AK Parti belediyecilik hizmetiyle bütünleşip bütünleşmediğini, AK Parti hizmetinin burada olup olmadığını çok rahatlıkla fark ediyoruz. Anadolu'yu dolaşıyoruz, şehre girdiğimizde yerel yönetimlerde AK Parti mi var başka bir parti mi var bunu rahatlıkla hissediyoruz. Hele CHP varsa çöpünden, çukurundan daha girmeden onu yine fark ediyoruz."

Türkiye'de 23 yıllık iktidar yolunu açanın, yerel yönetimler olduğunu bildiklerini dile getiren Demir, "Bu bizim için son derece önemli. Belediyecilik anlayışımızda bir tek şey biliriz; insanı biliriz, insanı merkeze oturturuz. Bizim için hizmet etmek durumunda olduğumuz insanlarımız her şeyden daha kıymetlidir. Bize oy versin veya vermesin, dünya görüşü ne olursa olsun o bizim için önemlidir ve hizmetin en güzelini, refahın en iyisini onlara sunmak durumundayız. Bizim diğer bütün muhalefet belediyelerinden farkımız budur." diye konuştu.

Demir, ilkelerinde masa değil saha belediyeciliği bulunduğunu vurgulayarak, makam değil insanı önceleyen belediyecilik hizmetlerinin olduğunu kaydetti.

Belediyecilik hizmetlerinin temelinde reklam değil, hakikat belediyeciliği olduğunun altını çizen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'de, bizim dönemimizde başlanmış bütün eserler, alt ve üstyapı, ulaşımlar, metrolar, bunların hepsi akamete uğradı. Biz nasıl eser hizmeti yapıyorsak onlar eser değil, hasar belediyeciliği yapıyor, olanı bozuyor. Bunun en güzel, bariz örneğini İstanbul'a gittiğinizde veya CHP tarafından kazanılmış belediyelerde rahatlıkla görüyoruz. Onlarda hizmet değil, hezimet belediyeciliğini görüyoruz. Müşahede ediyoruz. Çöp, çukur, çamuru unutmuştuk; 25 yıl sonra tekrar her tarafta görüyoruz. Yolsuzluk, rüşvet ve skandallar belediyeciliğiyle tekrar karşılaştık. 1994'ten önce İSKİ'yi hatırlar mısınız? En büyük skandal, en büyük yolsuzluk vardı. Şimdi aradan bunca yıl geçti maalesef CHP belediyeciliği, geçmişte İSKİ'de olduğu gibi şimdi nerede yolsuzluk, skandallar, rüşvet varsa orada rahatlıkla bunları görebiliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz, onlar da kendi bildikleri yollarında devam ediyor."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.