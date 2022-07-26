Mustafa Adıgüzel: 'Yıl Sonuna Kadar Herkes Korona Olacak'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Covid-19'da günlük vaka sayısının 100 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Birgün herkes Fenerbahçeli olacak iddiası fantastik bir şakadan ibarettir. Ama yıl sonuna kadar herkes korona olacak iddiam ise acı bir gerçektir. Covid normal kişilerde hafif geçirilmesi nedeniyle hükümet de 'du bakalım nolcek' aymazlığı içinde... Yaşlı hastalar ile kronik hastalığı olanlar ise gözden çıkarılmıştır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada iktidarın yaşlı ve hastaları gözden çıkardığını belirtti. Adıgüzel şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de covid günlük vaka sayısı 100 binin üstünde. Test için gitmeyenler, gidip de test yaptıramayanlar, test alınanlardan da numunelerin zamanında çalışılmaması nedeniyle yanlış negatif çıkanlar bu sayıya dahil değil. Toplam gerçek sayısal durum pandeminin en başından beri en yüksek sayısal rakamdır. Bu sayıya yazın ortasında ulaşmak sonbahar öngörüsü açısından korkunçtur. Birgün herkes Fenerbahçeli olacak iddiası fantastik bir şakadan ibarettir. Ama yıl sonuna kadar herkes korona olacak iddiam ise acı bir gerçektir.

"KORONA KENDİSİ ÖLDÜRMESE DE DOLAYLI ÖLDÜRÜYOR"

Covid normal kişilerde hafif geçirilmesi nedeniyle hükümet de 'du bakalım nolcek' aymazlığı içinde... Yaşlı hastalar ile kronik hastalığı olanlar ise gözden çıkarılmıştır. Kalan sağlar bizimdir. Halbuki korona kendisi öldürmese de dolaylı öldürüyor. Covid kalp, beyin ve hayati organların damar duvarında yaptığı kalıcı hasarlar ile çok sayıda dolaylı ölüme ve yaşam süresinin kısalmasına, kalıcı sakatlığa neden oluyor. Bu yüzden herkes bilmelidir ki: 'Geçcek geçcek, elbet bu da geçcek ama geldiği gibi gitmicek'."