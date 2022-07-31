Mustafa Adıgüzel, 'Son Kullanım Tarihi Uzatılan Covid İlacını' Meclis Gündemine Taşıdı - Haberler

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Mustafa Adıgüzel, 'Son Kullanım Tarihi Uzatılan Covid İlacını' Meclis Gündemine Taşıdı

Mustafa Adıgüzel, 'Son Kullanım Tarihi Uzatılan Covid İlacını' Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Covid tedavisinde kullanılan bir ilacın taşrada bulunan kutularının üzerindeki son kullanma tarihinin uzatıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Adıgüzel, “Sağlık Bakanlığı’nın elinde Ankara dahil olmak üzere bu ilaç stoklarının büyük oranda tükendiği, kalanların da Mart 2022 son kullanım tarihli olan ilaçlar olduğu bilgisi doğru mudur” diye sordu.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Covid tedavisinde kullanılan bir ilacın taşrada bulunan kutularının üzerindeki son kullanma tarihinin uzatıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Adıgüzel, "Sağlık Bakanlığı'nın elinde Ankara dahil olmak üzere bu ilaç stoklarının büyük oranda tükendiği, kalanların da Mart 2022 son kullanım tarihli olan ilaçlar olduğu bilgisi doğru mudur" diye sordu.

Kendisi de tıp doktoru olan CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, Covid tedavisinde kullanılan Molnupiravir etken maddeli ilacın taşrada bulunan ilaç kutularının üzerindeki son kullanma tarihinin 10 ay uzatıldığı iddiasının araştırılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

"Covid tedavisinde kullanılan Molnupiravir etken maddeli ilacın taşrada bulunan ilaç kutularının üzerinde son kullanma tarihi Mart 2022 yazmaktadır. Söz konusu ilacın kullanım süresinin 10 ay uzatıldığı bilgisi mevcuttur" açıklamasını da yapan Adıgüzel, önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Söz konusu ilaç için süre uzatımı yapıldığı doğru mudur? Bu süre uzatımı hangi tıbbi ve teknik gerekçelerle yapılmıştır? Sağlık Bakanlığı'nın elinde Ankara dahil olmak üzere bu ilaç stoklarının büyük oranda tükendiği, kalanların da Mart 2022 son kullanım tarihli olan ilaçlar olduğu bilgisi doğru mudur?"

Adıgüzel, ilacın son kullanma tarihinin Mart 2022 fakat uzatma karar tarihinin 30 Haziran olmasına dikkat çekerek, 'karar aralığında ilacı veren görevlilerin ve kullanan yurttaşların, neye göre hareket ettiğinin' de açıklanmasını istedi.

Adıgüzel, bahsedilen ilacın "Covid tedavisinde oldukça etkin olduğuna dair yayınların bulunmasına karşın; Türkiye'de bu ilacı bulmaları durumunda yalnızca 65 yaş üstü yurttaşların kullanabildiği" uyarısını da yaptı.

ANKA / Güncel

Mustafa Adıgüzel Koronavirüs Güncel Haberler

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