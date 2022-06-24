Mustafa Adıgüzel: "Sağlık Bakanlığı Havalimanlarında Covid Testini Yüklenici Firmaya Devretmiş, Oradan da Ona Rant Devşirmektedir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bazı havalimanlarında Covid testi işinin yüklenici firmaya verildiğini belirterek, "Test başına yolculardan alınan 250 liranın 112,5 lirasını pay olarak alıyor, bir de 30 ila 50 arasındaki personel maaşını da bu test işinden götürüyor. Yani Sağlık Bakanlığı kendi işini, sağlıkla ilgisi olmayan bir firmaya havale etmiş. Oradan da ona rant devşirmektedir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında havalimanlarında yolculara yapılan Covid testiyle ilgili açıklamalar yaptı. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Havalimanlarında başlangıçta Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı yani TUSEB ile bir anlaşma yapılmıştı. ve testleri TUSEB tarafından yapılacaktı. Ama sonra bir şeyler oldu. Bu havalimanını işleten firmaya Sağlık Bakanlığı test yapma işini havale etti. Mesela İstanbul Havalimanı yüklenici firması tarafından test yapılır oldu. Bu enteresan. Çünkü salgınlarda, Sağlık Bakanlığı ülkedeki bu tip test yapma ve tedavi işlerini tamamen ücretsiz ve kendi kontrolünde götürmek durumundadır. Yasalarımız böyle söyler. Fakat İstanbul Havalimanı gibi bazı yap işlet devret havalimanlarında yüklenici firmaya bir sağlık işini yani test yapma işini havale ettiğini öğrendik. Mesela bu Kalyoncu bu iş için ihaleye de çıkmış. İstanbul Havalimanı için konuşuyorum. Şafak, TRG, C-TEST ve Sanimed firmaları da ihaleye girmiştir. Burada ihaleyi alan firma buraya dikkat edin, test başına yolculardan 250 TL almıştır. Bu 250 TL'nin 112 TL'si işleten firmaya pay olarak verilmekte. Ayrıca sözleşmede İstanbul Havalimanı'nın 30 ile 50 arası personeline maaş ödemektedir. Neye geldik? İstanbul Havalimanı'nı işleten firma hem devletten zaten kira ve işletme parası alıyor.

"YANİ SAĞLIK BAKANLIĞI KENDİ İŞİNİ RESMEN HAVALİMANINI İŞLETEN FİRMAYA HAVALE ETMİŞ"

Ayrıca bu küçük işe, bu test işine bile girmiş, test başına alınan yolculardan 250 liranın 112,5 lirasını da pay olarak alıyor bir de 30 ila 50 arasındaki personel maaşını da bu test işinden götürüyor. Yani Sağlık Bakanlığı kendi işini resmen havalimanını işleten firmaya, sağlıkla ilgisi olmayan bir firmaya havale etmiş. Oradan da ona rant devşirmektedir. Bu bağlamda sorduğumuz önergeye henüz cevap vermemiştir. Bu işin detaylarını ve sağlık işinin nasıl bir havaalanı işleten firmaya verdiğini soru önergesi ile sordum.

"TÜRKİYE'DEKİ KANUNLAR BUNA MÜSAADE ETMEZKEN NASIL BU İŞİ YAPTINIZ"

Bu soruları buradan tekrarlıyoruz: Yapılan testlerin sayısı ve bedeli ne kadardır? Ne kadar insandan ne kadar miktar alınmıştır? Bu süreçler Sağlık Bakanlığı tarafından kim tarafından yönetilmiştir? Diğer havalimanlarında, yap işlet devret olan havalimanlarında benzer uygulamalar yapılmış mıdır? Burada test sürecinde havalimanını işleten firmanın hem test ücretlerinden pay alması hem de çalışanlarının maaşlarını ödetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün bu süreci hangi mevzuata göre yürüttünüz? Türkiye'deki kanunlar buna müsaade etmezken nasıl bu işi yaptınız? Bunları soru önergesinde sorduk. Bu soruların cevaplarını da bekliyoruz."

ANKA / Güncel