Muşspor 2. Lig'e Yükseldi, Coşku Dolu Kutlama

Muşspor 2. Lig'e Yükseldi, Coşku Dolu Kutlama
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Muşspor, 31 yıl aradan sonra Nesine 2. Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla birlikte büyük bir kutlama etkinliğiyle yaşadı. Şampiyonluk kupası sahnede kaldırılırken, şehirde bayram havası estirildi.

Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Nesine 3. Lig play-off final maçında 24 Mayıs'ta Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Muş Şehir Stadyumu'nda "şampiyonluk kutlaması programı" düzenlendi.

Yüzlerce taraftarın katıldığı programda, sahneye çıkan oyuncular ve teknik heyet alkışlarla karşılandı.

Daha sonra kaptan ve oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Muş Vali Vekili Cihat Abukan, yaptığı konuşmada, sporun kentteki birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Takımın başarısından dolayı mutlu olduklarını belirten Abukan, "Burada büyük bir gururu ve onuru yaşamanın sevinci içerisindeyiz. İnşallah seneye bu zamanlarda 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacağız. Muşspor'umuzun yolu açık, geleceği parlak olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de Muşspor'un yalnızca sahada değil, halkın gönlünde de şampiyon olduğunu ifade ederek, "Muşspor'un büyük başarısı, şehirde görülmemiş bir heyecan oluşturdu. Sokaklar, caddeler doldu taştı. Takımımız daha şehir merkezine varmadan binlerce vatandaşımız tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şehrimiz adeta bir bayram havasına büründü. Bu kenetlenme, bu birliktelik, birçok şehre örnek olacak kadar kıymetli." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ise "Bize inandığınız ve güvendiğiniz için size canı gönülden teşekkür ediyorum. Muşspor'un hedefi var, önce 1. Lig ondan sonra Süper Lig." şeklinde konuştu.

Sezona iyi bir planlama yaparak başladıklarını dile getiren Teknik Direktör Fatih Çardak, "Bu sezon büyük mücadeleler verildi ve ortaya koyulan inanılmaz bir karakter var. Bu mutlu biten hikayenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Başarı istiyorsanız uzun vadede planlar yapmak zorundasınız ve mutlak suretle bu planlara sadık kalmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraftar ve sporcular, müzik eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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