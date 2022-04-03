Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu - Haberler

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Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'deki iftar sofralarında buluştu

Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçen 2 yılın ardından yeniden iftar sofralarının kurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçen 2 yılın ardından yeniden iftar sofralarının kurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mekke'deki Kabe-i Şerif'te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gelenler, iftar sofralarında birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Suudi Arabistan 6 Mart'ta, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

Riyad yönetimi, 22 Mart'taki açıklamasında da Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini ve toplu iftar davetlerinin yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Suudi Arabistan, Mescit, Mekke, Kabe, Güncel, Haberler

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