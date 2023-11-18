"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı" İstanbul'da başladı

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda Müslüman akademisyen ve araştırmacı, bugünün Müslüman dünyasındaki çağdaş düşünceleri tartışmak için İstanbul'da bir araya geldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda Müslüman akademisyen ve araştırmacı, bugünün Müslüman dünyasındaki çağdaş düşünceleri tartışmak için İstanbul'da bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Platform Dergisince düzenlenen, yarın da sürecek "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı" başladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, açılışta yaptığı konuşmada, konferansın İslam dünyasının ortak hareket etmeye muhtaç olduğu bir zamanda gerçekleştiğini belirtti.

"Konferansta, İslam dünyasında neşet eden tüm ilmi birikim, bölgesel konular etrafında ele alınacak." diyen Eren, her biri alanında uzman 30'dan fazla düşünce insanının, akademik camiaya önemli katkı yapacağına inandığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara uluslararası toplumun yeterli tepkiyi gösteremediğini hatırlatan Eren, konferansta "Tam da böyle bir dönemde 21. yüzyılda böyle bir facia yaşanırken, İslam düşüncesi bize ne söylüyor?" sorusunun sorulacağını bildirdi.

Eren, "Müslüman dünya olarak çok karmaşık ve kompleks sorunlarla karşı karşıyayız. İslam dünyası ve Müslümanlar yeniden keşfediliyor ve belli kalıplara sokulmaya çalışılıyor. Batı merkezli söylem, etiketçi ve Müslümanları kalıplara sokan bir yaklaşım sergiliyor." dedi.

Müslümanlar için 20. yüzyılda en çetrefilli sorununun İsrail'in kurulması olduğunu belirten Eren, geride kalan savaşlar ve katliamların bugünkü durumu hazırladığını ifade etti.

Eren, Filistin'de yaşananların çok daha derin etkiler oluşturacağını vurgulayarak, "Bana kalırsa İslam dünyasının, etkin ve koordineli şekilde, dayanışma içinde bu acılara son vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Abdullah Eren, ayrıca bölgesel barışın, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğini kaydetti.

"Ezilenlerle dayanışma içinde olmalıyız"

İlke Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar, Müslüman dünyada entelektüeller ve politikacılar başta olmak üzere birçok aydın ve kanaat önderinin, Müslüman toplumların sömürgecilik sonrası yaşadığı istikrarsızlık ve geri kalma üzerine düşündüğünü belirtti.

Sunar, Müslüman dünyanın Batı medeniyeti karşısında bazı yönlerden geri ve bunlara karşı cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, "Bu bağlamda bu konferansın, Müslüman dünyada çağdaş düşünceyi anlama ve çözme konusunda temel oluşturacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Filistin konusunun devam ettiğine ve Müslüman dünyada yaşanan krizlerden biri olduğuna dikkati çeken Sunar, Filistinlilerin zengin kültürel ve ahlaki mirası düşünüldüğünde bu krize cevap vermenin önemli olduğunu söyledi.

Sunar, "Ezilenlerle dayanışma içinde olmalıyız." dedi.

"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" serisi ve konferansıyla ilgili bilgi paylaşan Sunar, "Son 5 yılda yayımladığımız seri, Müslüman dünyada çağdaş düşünceyi ortaya koymaktadır. Müslüman dünya içerik açısından çok renkli ve katmanlıdır. İki gün boyunca düzenlenen bu konferansla İslam dünyasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak amacındayız." diye konuştu.

Sunar, atılan bu adımlarla kendi alanında önde gelen akademisyen ve entelektüellere ileriye dönük temel oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, yayımlanan kitaplar ve düzenlenen konferansla entelektüel seviyenin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Son olarak Sunar, "Bu vesileyle YTB ve Başkanı Abdullah Eren başta olmak üzere bu konferansa destek veren kuruluşlara ve yazarlara teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müslüman dünyanın çözmesi gereken ciddi sorunlar

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Çitil de Filistin'de İsrail zulmüne karşı süren mücadeleye dikkati çekerek, "Gazze'deki Müslümanlar, soykırım yapmaktan çekinmeyen bir topluluğa karşı mücadele ediyor. Müslüman dünyanın akademisyenleri olarak bizler de akademik yayınlarla, seminerlerle ve konferanslarla ahlaki ve ilmi üstünlüğü elde etme çabası içindeyiz." dedi.

Sömürge sürecinden sonra İslami düşüncenin çağdaş sorunlarıyla ilgili konuların konuşulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Çitil, Müslüman aydın ve alimlerin önünde çözmeleri gereken ciddi sorunlar olduğuna işaret etti.

Çitil, Müslüman dünyanın daha önce de birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ve bunları çözdüğünü dile getirerek, "Bu krizler yeni değil. Bu tür etkinlikler krizlerin çözülmesine yönelik adımlarda çok önemli." dedi.

Konferans hakkında

"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı", Müslüman toplulukları dünya genelinde etkileyen çağdaş meseleleri masaya yatırmayı ve çağdaş Müslüman düşüncesine ilişkin anlayışı derinleştirmeyi hedefliyor.

Konferansta da incelenecek olan ve YTB tarafından yürütülen "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi", 11 ciltlik kitap serisinden oluşuyor.

2020'de yayımlanan projenin ilk dört kitabı Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtası düşüncesine yoğunlaşırken, ikinci dört ciltte Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Balkanlar ve Batı'da (Avrupa/ABD) Müslüman toplumların çağdaş birikimleri ele alınıyor.

Bu yıl yayımlanan son üç cilt, Türk Dünyası, Mısır ve Kuzey Afrika dışındaki Arap Dünyası ve Sahra Altı Afrika'da güncel fikri eğilimler ve gelişmelere odaklanıyor.