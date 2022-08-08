Müslüman 4 kişinin öldürüldüğü ABD şehrinde korku ve endişe sürüyor

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürülmesi toplumda korkuya yol açarken, polis cinayetlerle ilgili soruşturmaya devam ediyor.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürülmesi toplumda korkuya yol açarken, polis cinayetlerle ilgili soruşturmaya devam ediyor.

New Mexico İslam Merkezi Başkanı Ahmad Assed, CNN'e yaptığı açıklamada, "İnanılmaz derecede korku ve panik içindeyiz. Bazıları bu iş sonuçlanana kadar eyaletten taşınmak istiyor, hatta taşınanlar bile oldu." ifadesini kullandı.

Assed, şehirdeki Müslüman işletmecilerin oluşan korku havasından iş yerlerini erken kapattığını kaydederek, insanların evlerinden çıkmak istemediğini söyledi.

En son 5 Ağustos Cuma gecesi vurularak öldürülen 25 yaşındaki Naeem Hussain, iki hafta içinde öldürülen üçüncü, geçen yıl kasımdan bu yana ise dördüncü Müslüman olmuştu.

Hussain'in, öldürüldüğü gün, öldürülen diğer iki Müslümanın cenazesine katıldığını aktaran New Mexico İslam Merkezi Halkla İlişkiler Direktörü Tahir Gauba, bunun ardından Hussain'in de öldürülmesiyle herkeste korku oluştuğunu dile getirdi.

Gauba "İki Müslüman gencin defninden sonra polis gereğini yapar, biz de yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Ancak ertesi sabah Hussain'in ölüm haberinin duyulması ile tüm topluluk kendini çaresiz hissetti. Çok fazla korku var." diye konuştu.

New Mexico İslam Merkezinin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Herkesi önlem almaya, eve kadar takip edilmediğinizden emin olmaya ve geceleri yalnız yürümekten kaçınmak da dahil olmak üzere çevrenizden haberdar olmaya çağırıyoruz. Bu, özellikle bu cinayetlerin işlendiği şehrin güneydoğu kesiminde yaşayan üyelerimiz için geçerli." ifadesi kullanıldı.

Cinayetlerle bağlantılı bir araç aranıyor

Polis, cinayetleri aynı kişi veya kişilerin işlemiş olabileceği üzerinde dururken, saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın bulunması için halka çağrıda bulundu.

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller "Olayla çok güçlü bağlantısı olduğunu düşündüğümüz bu aracı bulmalıyız." dedi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, şehirde işlenen 4 cinayetten sonra Albuquerque'ye ek eyalet polisi gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

Ayrıca sehirdeki camilerinde, Müslümanlara bağlı okullarda ve New Mexico Üniversitesindeki polis varlığının arttırıldığı açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin bölge sakinlerinin cinayetleri soruşturmasına yardımcı olabilecek videolar ve görüntüler yüklemeleri için çevrim içi portal kurduğu kaydedilerek, fail ya da faillerin yakalanmasına yardım edeceklere 20 bin dolar ödül verileceği ifade edildi.

Albuquerque'da Müslüman cinayetleri

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son iki hafta içinde olmak üzere geçen kasımdan bu yana 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.

62 yaşındaki Mohammad Ahmad, Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.

41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.

Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş, 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain'in silahlı saldırıların son kurban olduğu açıklanmıştı.

Albuquerque Polis Departmanından Kyle Hartsock, düzenlediği basın toplantısında, öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulamış ve "Dedektiflerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü olasılık olduğuna inanıyor." demişti.

Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, "Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor." değerlendirmesi yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Albuquerque'de 4 Müslüman erkeğin korkunç şekilde öldürülmesi beni öfkelendirdi ve üzdü. Bu konuda tam soruşturma sürerken, dualarım kurbanların aileleriyle ve yönetimim Müslüman toplumun yanında güçlü şekilde duruyor. Bu nefret dolu saldırıların ABD'de yeri yok." ifadesine yer vermişti.