Musluktan Su İçen Susamış Kedi Kameralara Yansıdı

Susayan kedinin musluktan kana kana su içmesi kamerada

Sağlık çalışanından minik dostuna insani yardım

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarırken, kedinin musluktan kana kana su içmesi görenleri şaşırttı.

Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görevli bir sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış bir kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarıp suyu açtı. Musluktan akan suyu içerek susuzluğunu gideren kedi ise görenleri şaşırttı. Hastanede bulunan hasta yakını tarafından kedinin musluktan su içme anları cep telefonu ile kaydedildi.