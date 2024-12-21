Musluktan Su İçen Susamış Kedi Kameralara Yansıdı
Diyarbakır'da bir sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış kediyi musluğun yanına çıkararak su içmesine yardımcı oldu. Kedinin musluktan kana kana su içmesi, hasta yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Susayan kedinin musluktan kana kana su içmesi kamerada
Sağlık çalışanından minik dostuna insani yardım
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarırken, kedinin musluktan kana kana su içmesi görenleri şaşırttı.
Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görevli bir sağlık çalışanı, hastane odasında karşılaştığı susamış bir kediyi musluğun bulunduğu tezgaha çıkarıp suyu açtı. Musluktan akan suyu içerek susuzluğunu gideren kedi ise görenleri şaşırttı. Hastanede bulunan hasta yakını tarafından kedinin musluktan su içme anları cep telefonu ile kaydedildi.