Muşlu sporcular, krikette Türkiye şampiyonu oldu

Muş Farabi İmam Hatip Ortaokulu Kriket Takımı sporcuları, 11-16 Nisan'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, iki birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Muş Farabi İmam Hatip Ortaokulu Kriket Takımı sporcuları, 11-16 Nisan'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Yıldızlar-Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, iki birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Şampiyonada yıldızlar kategorisinde iki birincilik ve küçükler kategorisinde ikincilik elde eden sporcular, başarılarına yenilerini ekleyerek milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Beden eğitimi ve spor öğretmeni Memduh Özdemir, gazetecilere, 43 takımın katıldığı şampiyonada Türkiye birinciliği elde ettiklerini söyledi.

Kente 3 madalya ile döndüklerini dile getiren Özdemir, "Hedefimiz haziranda yapılacak seçmelerde milli takıma sporcu göndermektir. Kriket As Başkanı Sabit Alta başkanımızın destekleri ve gayretleriyle yakın tarihte Türkiye Kriket Milli Takımı'na birkaç sporcumuzun davet edileceğine inanıyorum. O düzeyde ülkemizi temsil edecek koca yürekli sporcularımız var. Kriket dünyada futboldan sonra en çok izlenen spor branşıdır." dedi.

Sporculardan Ayşe Erdem de birinci oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.