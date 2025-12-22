Muş'ta öğrenciler 'Yaşam Becerileri' projesiyle yeteneklerini geliştiriyor

Muşlu öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Yaşam Becerileri" projesi kapsamında yeteneklerini geliştiriyor.

Toplumsal yaşama etkin olarak katılan, problem çözme yeteneği gelişen, günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilen, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde atık malzemelerden ürünler yaparak becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, projenin amacının çocuklara özgüven kazandırıp becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Projenin, çocukların sosyal hayata etkin katılımını sağlamak ve temel yaşam becerileri kazandırmak için kapsamlı bir müfredat sunduğunu belirten Altay, öğrencilerin, aile hayatı, kişisel bakım, hijyen, iletişim ve sosyal beceriler, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci, yaratıcılık ve girişimcilik gibi alanlarda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla pratik yaptığını ifade etti.

Öğrencilerin, bu projeyle birçok beceri kazandığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz proje ile anne, babalarından ve dedelerinden aldıkları kültürel mirası yaşatıyorlar. Yeteneklerini geliştirerek ileride sorumluluk alacakları zamanlarda kendilerine katkı sağlayacak alanlara hazırlanmış oluyorlar. Onlara ekip ruhuyla çalışma mantığı kazandırarak birlikte iş yapabilme becerilerini artırıyor ve geleceğe hazırlıklı birey olmalarını sağlıyoruz."

Sınıf öğretmeni Uğur Açıkgöz ise "Projemizin amacı geri dönüşümü çocuklara benimsetmek. Bu süre zarfında birçok etkinlik yaptık. Çocuklar, aileler, öğretmenler olarak hep beraber bir takım projeler geliştirdik. Öğrenciler becerilerini geliştirdiler ve böyle güzel ürünler ortaya çıktı." diye konuştu.