Haberler

Muş'ta öğrenciler "Yaşam Becerileri" projesiyle yeteneklerini geliştiriyor

Muş'ta öğrenciler 'Yaşam Becerileri' projesiyle yeteneklerini geliştiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta düzenlenen 'Yaşam Becerileri' projesi ile öğrenciler, atık malzemelerden ürünler yaparak çeşitli beceriler kazanıyor. Proje, çocukların sosyal yaşama katılımını artırarak özgüven ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Muşlu öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Yaşam Becerileri" projesi kapsamında yeteneklerini geliştiriyor.

Toplumsal yaşama etkin olarak katılan, problem çözme yeteneği gelişen, günlük yaşamda karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilen, geleceğin yaşam koşullarına hazır bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde atık malzemelerden ürünler yaparak becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, projenin amacının çocuklara özgüven kazandırıp becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Projenin, çocukların sosyal hayata etkin katılımını sağlamak ve temel yaşam becerileri kazandırmak için kapsamlı bir müfredat sunduğunu belirten Altay, öğrencilerin, aile hayatı, kişisel bakım, hijyen, iletişim ve sosyal beceriler, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci, yaratıcılık ve girişimcilik gibi alanlarda gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla pratik yaptığını ifade etti.

Öğrencilerin, bu projeyle birçok beceri kazandığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz proje ile anne, babalarından ve dedelerinden aldıkları kültürel mirası yaşatıyorlar. Yeteneklerini geliştirerek ileride sorumluluk alacakları zamanlarda kendilerine katkı sağlayacak alanlara hazırlanmış oluyorlar. Onlara ekip ruhuyla çalışma mantığı kazandırarak birlikte iş yapabilme becerilerini artırıyor ve geleceğe hazırlıklı birey olmalarını sağlıyoruz."

Sınıf öğretmeni Uğur Açıkgöz ise "Projemizin amacı geri dönüşümü çocuklara benimsetmek. Bu süre zarfında birçok etkinlik yaptık. Çocuklar, aileler, öğretmenler olarak hep beraber bir takım projeler geliştirdik. Öğrenciler becerilerini geliştirdiler ve böyle güzel ürünler ortaya çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
title