MUŞLU MOBİLYACI, KARDAN KOLTUK TAKIMI YAPTI

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta mobilyacı olan Şahin Mete, kardan koltuk takımı yaptı. Üzerine yastık, önüne de sehpa koyulan koltuk takımı, görenlerin ilgisini çekti

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, Cumhuriyet Caddesi'nde mobilyacı işleten Şahin Mete de bu durumu eğlenceye dönüştürdü. Mete, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kent merkezinde, çalışanlarıyla birlikte kardan koltuk yaptı. Mete ve çalışanları, saatlerce uğraşarak yaptıkları koltuk takımının üzerine yastık, önüne de sehpa yerleştirdi. Koltuk takımı, iş yerinin önünden geçenlerin dikkatini çekti. Bazı kişiler, kardan koltuk takımına oturarak, çay keyfi yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi.

İş yeri çalışanlarından Mehmet Şerif Mete, " Muş'ta yağan karı eğlenceye çevirdik. Kardan koltuk takımı yaptık. Vatandaşlar üzerinde oturup çay içerek, hatıra fotoğrafı çektirdi" dedi.

Kardan koltukta çay içen Eyüp Bulut da "Esnaf, kardan koltuk takımı yaptı. Yoldan geçerken gördüm ve dikkatimi çekti. Görünce çok mutlu oldum ve gelip üzerinde oturup çay içerek, hatıra fotoğrafı çektirdim" diye konuştu. (DHA)