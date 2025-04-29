Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Muşlu Çocuklar Soğuğa Rağmen Gölette Yüzdü

Muşlu Çocuklar Soğuğa Rağmen Gölette Yüzdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Karaağaç beldesinde, soğuk hava koşullarına aldırış etmeyen çocuklar, doğal kaynak suyunun aktığı gölette yüzmenin tadını çıkardılar. Nisan ayı olmasına rağmen suya giren çocuklar, yaşadıkları soğuk anlara rağmen bu eğlenceden vazgeçmediklerini ifade ettiler.

Muşlu çocuklar soğuğa aldırmadı: Titreye titreye gölette yüzdüler

MUŞ - Muş'ta soğuk suya aldırış etmeyen çocuklar yüzmenin tadını titreye titreye çıkardılar.

Karaağaç beldesinde doğal kaynak suyunun aktığı alanda oluşan gölette yüzen çocuklar, soğuk havaya rağmen suyun keyfini çıkardı. Nisan ayı olmasına rağmen gölete giren çocuklar, düşük hava sıcaklıklarına aldırış etmeden yüzmenin tadını doyasıya yaşadı. Üşüdüklerini dile getiren çocuklar, buna rağmen bu keyiften vazgeçmediklerini söyledi.

Sudan çıkarken tir tir titreyen çocuklar, soğuğa aldırış etmeden eğlenceli anlar yaşadı. Soğuk suya aldırış etmeden yüzmenin tadını çıkaran çocuklardan Yaser Kurtoğlu, "Yaz kış bize fark etmiyor biz her zaman yüzüyoruz. Hava soğuktur ama biz yüzmeyi seviyoruz. Bizim en büyük keyfimiz burada yüzmektir" dedi.

Kaynak suyun aktığı bölgede doğal olarak oluşan gölette yüzen çocuklardan Yusuf Emre Kurtoğlu ise "Su soğuktur ama biz yüzmeyi seviyoruz. Soğuk sıcak dinlemiyoruz, her zaman burada yüzüyoruz. Biz yüzmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.