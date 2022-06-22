Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla yaylalarda otlattıkları koyunları kırkmaya başladı.

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla yaylalarda otlattıkları koyunları kırkmaya başladı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ilıcak köyündeki yaylaya çıkan besiciler, hem küçükbaş hayvanlarını otlatıyor hem de yünlerini keserek serinlemelerini ve hastalıklardan korunmalarını sağlıyor.

İmece usulüyle koyunları kırkan besiciler, elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor.

Besicilerden Mehmet Şefi Çetinbaş, koyun kırkma sezonunun başladığını söyledi.

Bir koyunu yaklaşık 10 dakikada kırktıklarını anlatan Çetinbaş, "Günde 60 koyun kırkıyoruz. Yünün kilogramını 4 liraya satıyoruz. Herkes bu işi yapamaz. Makas dikkatsiz kullanıldığında koyun yara olabilir, o bölge kurtlanabilir. Koyun kırkmayı dedemden öğrendim. " dedi.

Ramazan Çetinbaş ise bölgede yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade ederek, "İmece usulüyle her gün bir kişinin koyununu kırkıyoruz. Bu geleneği sürdürüyoruz. Kırkılan koyunlar kilo alıyor, gelişiyor ve hastalıklardan korunuyor." ifadelerini kullandı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title