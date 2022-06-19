Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek Muş'ta devlet desteğinden yararlanarak çiftlik kuran besici Erdal Yalvarıcı, özenle yetiştirdiği kurbanlıklarını İstanbul'a göndermeye hazırlanıyor. Muş'ta devlet desteğinden yararlanarak çiftlik kuran besici Erdal Yalvarıcı, özenle yetiştirdiği kurbanlıklarını İstanbul'a göndermeye hazırlanıyor. Muratgören köyünde yaşayan Yalvarıca, 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programından yaralanarak çiftlik kurdu. Kısa sürede çiftçliği geliştirerek hayvan sayısını artıran Yalvarıca, çiftliğinde Kurban Bayramı için beslediği 120 büyükbaş hayvanını İstanbul'a gönderecek. Erdal Yalvarıcı, gazetecilere, çiftliğinde Kurban Bayramı için hayvanları özenle beslediğini söyledi. Bayram hazırıklarına başladıklarını anlatan Yalvarıcı, "Kısa sürede sevkiyat yapmaya başlayacağız. Kurbanlıklarımız yerli ve kırmalardan oluşuyor. Kilo aralıkları 400-750 arasında değişiyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımızdan kan örneği aldıktan sonra İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık sevkiyatı yapacağız." diye konuştu. AA / Sabri Yıldırım - Güncel Kurban Bayramı İstanbul Muş Güncel Haberler

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