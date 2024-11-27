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Muşlu Ailelerden PKK'ya Karşı Eylem Sürüyor

Muşlu Ailelerden PKK'ya Karşı Eylem Sürüyor
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Muş'ta, çocuklarını PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta düzenledikleri eylemlerine devam ediyor. Aileler, evlatlarını geri almak için mücadelelerine kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtiyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eyleme katılan Halit Altun, gazetecilere, evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın kaçırdığını belirten Altun, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımız gelinceye kadar eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızın arkasındayız. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel. Oradakilerin sana faydası yok. Yuvana, anne ve babana dön. Hepinize sesleniyorum. Sizi kandırmışlar götürmüşler, gelin, yuvanıza dönün. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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