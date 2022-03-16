Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Muş'ta terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, evlat nöbetini sürdürüyor. HDP il binası önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü özlemle bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 48'nci haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"HDP NASIL ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP PKK'YA VERMİŞSE ÖYLE DE GERİ GETİRSİN"

48 haftadır çocuklarını HDP'den istediklerini ifade eden baba Şemsettin Özcan, "HDP nasıl çocuklarımızı götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin. HDP çocuklarımızı getirene kadar burada kış, kar, yağmur, çamur demeden eyleme devam edeceğiz. HDP'lilerin çocukları nerede okuyor? Benim çocuğum şimdi nerede? Çocuğum var mı yok mu bilmiyorum. CHP de bizi oyuna getiriyor. Ondan sonra tekme atıyor, diyor ki 'ben gittim, annelerle görüştüm'. Sen nerede görüştün? Yalan atıyorsun. Biz orada çadırdık, niye gelmedin yanımıza? Korkmayın. HDP'den mi korkuyorsunuz? Şimdi sende HDP mi oldun? Olduysan bir şey diyemiyoruz. HDP, CHP, İYİ Parti, 6 parti bir olmuşlar. HDP'ci olmuşlar" dedi.

"BİZ HEPİMİZ ORADA BEKLEDİK, NİYE KENDİSİNİ SAKLADI, ANNELERİ GÖRMEDİ"

Anne Gülbahar Teker de, HDP'den ve PKK'dan çocuğunu istediğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi. Biz hepimiz orada bekledik. Niye kendisini sakladı, gelmedi, anneleri görmedi. Niye gitti kameralara yalan söyledi. 'Ben anneleri, babaları gördüm' yalandır. Korkmasın. Niye korkuyor ki? Gelmedi. Kaçıp gittiler. Ben onu istemiyorum. Kapatsın gitsin" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÜSTÜMÜZDEN DE SİYASET YAPMASINLAR"

Anne Ayten Koçhan ise, 48 haftadır evlatları için nöbet tuttuklarını belirterek, "PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan da korkmuyoruz. Bizim üstümüzden de siyaset yapmasınlar. Devletimiz, polisimiz arkamızda. Yavrularım, Ersin oğlum beni duyuyorsanız dönün, yolunuz yol değil. Gelin, devletimize sığının. Bir tane çocuk dağda kalana kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

(Uğur Ulu/İHA)