Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Oğlu Adem'in Fransa'ya çalışmaya gittiğini ve orada kaçırıldığını aktaran baba Yılmaz Dilek, "Oğlum Fransa'ya çalışmaya gitti. Oğlum 18 yaşında kaçırıldı ve bir yıldır haber alamıyorum. Orada çocuğumu terör örgütü kaçırdı. Onları lanetliyorum. Benim oğlum dağ çocuğu değil, oğlum devletine vatanına sadık bir insandır. Annesi şimdi hasta. Korkma çık gel. Devletimizin bize zararı yok. Devlet geleceğimizdir. Sizi kandırdılar kötü yola soktular. Oğlum çık gel, devlete sığın. Devletimiz bizi hiçbir zaman ezdirmez. Allah devletimize zeval vermesin. Dağda parçalanacağına kadar çık gel devlete sığın. Devletine güven oğlum" dedi.

Oğlunun 8 yıldır kayıp olduğunu söyleyen anne Ayten Koçhan, "Ersin'in annesiyim. 8 yıldır çocuğum kayıp, hiç haber alamıyorum. Gelsinler teslim olsunlar. Biz onlardan para, mal ve mülk istemiyoruz. Biz ciğerimizi istiyoruz. HDP'den ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Biz onlardan korkmuyoruz, gelin devletimize sığının. Yeter analar babalar ağladı. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı.