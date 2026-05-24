CHP Genel Merkezi'ndeki Gerginlik... Eski CHP İstanbul Milletvekili Sarı: "İçişleri Bakanlığı'na Gitmeye Gerek Yok, Biz Buradayız, Çözeriz"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkez yöneticilerinin İçişleri Bakanı ile görüşme talebini eleştirerek, sorunun parti içinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkez yöneticilerinin İçişleri Bakanı ile görüşme taleplerini, "İçişleri Bakanlığı'na gitmeye gerek yok, biz buradayız, çözeriz. Konunun tarafıyız, oturalım konuşalım. Çözüm burada. O kadar fazla zahmet etmelerine gerek yok. Bir araya gelip hızlı bir şekilde çözeriz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz" diye değerlendirdi.

Eski CHP İstanbul Mileltvekili Müslim Sarı, CHP Genel Merkez yöneticilerinin İçişleri Bakanı ile görüşme taleplerine ilişkin şunları söyledi:

"Dün geceden beri devam eden bir karşılıklı görüşmeler trafiği var. Dün gece devam eden trafikten sonuç alamadığımız için sabah buraya geldik. Bu sorunun bu noktalara gelmemesi için elimizden geldiği kadar kolaylaştırıcı olmak istedik. CHP Genel Merkezi'nin kapısının önüne geldik ve 'gelin oturup konuşalım, burada hukuki bir durum var, partimizi birlik beraberlik içinde ortak akılla geleceğe taşıyalım' bakış açısıyla CHP Genel Merkezi'nin içine girip birlikte konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı. Sabah 7.30-8.00'den beri buradayız, içeriye davet edilmedik. İçeride arkadaşlarımız var onlarla telefon görüşmeleri yapıldı ama bu görüşmelerden de bir sonuç alamadık. Biz hala tüm bunlara rağmen buradayız."

Görüşmek istiyorlarsa diyalog kapıların kapatmış değiliz. Telefonlarımıza cevap vermedikleri için basın üzerinden konuşmak durumunda kalıyoruz. Sizin aracılığınızla bu arkadaşlara bir mesaj vermek istedik. Kendileri İçişleri Bakanlığı'ndan randevu talep ettiklerini ve oraya gideceklerini söylediler. Bence İçişleri Bakanlığı'na gitmeye gerek yok, biz buradayız çözeriz. Konunun tarafıyız, oturalım konuşalım. Çözüm burada. O kadar fazla zahmet etmelerine gerek yok. Bir araya gelip hızlı bir şekilde çözeriz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizimle görüşmek istiyorlarsa bizi davet etsinler ya da biz davet edelim, bir araya gelelim."

Kaynak: ANKA
