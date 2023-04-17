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Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası

Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası

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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini" söyledi.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini" söyledi.

The Hill'in haberine göre, Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Güncel

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