Musk Reklamcıları Twitter'dan Kaçırır mı?
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uzmanlar, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşma yapan Elon Musk'ın platformda sınırsız ifade özgürlüğünü teşvik etme planını devreye sokması halinde bazı şirketlerin Twitter'da reklam yayınlamaktan kaçınabileceğini söylüyor.
Uzmanlar, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşma yapan Elon Musk'ın platformda sınırsız ifade özgürlüğünü teşvik etme planını devreye sokması halinde bazı şirketlerin Twitter'da reklam yayınlamaktan kaçınabileceğini söylüyor
DailyMotion.com / Güncel