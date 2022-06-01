Müsilaj operasyonunda çarpıcı ayrıntılar - Haberler

MÜSİLAJ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye getirip fuhuşa zorladıkları, hamile kalanların bebeklerini düşürtüp, ceninleri sahipli mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 şehri kapsayan Müsilaj adı verilen operasyonunda, İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin suç faaliyetleri ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şebeke liderleri oldukları belirtilen Memet E., Aykut Z., Erhan U., Recep E, Erhan K.'nın da aralarında olduğu toplam 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

KADINLARA ZORLA DÜŞÜK YAPTIRDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel