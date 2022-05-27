'MÜSİLAJ' OPERASYONU KAPSAMINDA ADANA'DA 4 KİŞİYE GÖZALTI - Haberler

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'MÜSİLAJ' OPERASYONU KAPSAMINDA ADANA'DA 4 KİŞİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EMNİYET Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında Adana'da 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de sahil şeridindeki şehirlerdeki mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik, 16 ilde düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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