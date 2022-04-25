Müsilaj İstanbul'a döndü

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - İSTANBUL sahillerinde çekilen görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Gördüğümüz krem kıvamındaki müsilaj" dedi.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. DHA'nın drone kamerası yansıyan görüntüleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yorumladı.

"MARMARA DENİZİ'NNİN FARKLI BÖLGELERİNDE MÜSİLAJ GÖRÜNÜR DURUMDA"

"DENİZİN ZAMANI YOK"

Acil çağrı yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Denizin zamanı yok. Hep beraber Marmara çevresinde yaşayan insanları denize yardıma çağırmamız gerek. Ulusal çapta kampanyalar yapmamız gerek. Lavabonuzdan bir litre atık yağ döktüğünüzde denizdeki bin ton suyu kirletmiş oluyorsunuz. Evinizde kullandığınız çamaşır suyunun miktarını azaltın. Bütün bu temizlik malzemeleri fosfat bazlı. Bu maddelerin kullanımını azaltmamız lazım. Daha az atık çıkarmamız gerekiyor. Diğer taraftan da hızlıca sanayi kuruluşları üzerindeki denetimi artırmamız gerek. Denetimi eksik bıraktığımızda atıklarını denize gönderiyorlar. Denizi uzaylılar bu hale getirmedi, müsilaj kendi kendine ortaya çıkmadı. Müsilajın sorumlusu biziz, önleyecek olan da biziz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel