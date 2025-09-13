MÜSİDER'den Gazze'ye Destek: 'Gazze Sana Geliyoruz' Eseri Yayınlandı

Müzik ve Sinema Derneği (MÜSİDER) sanatçıları, İsrail ablukasını kırmak ve insanı yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için "Gazze Sana Geliyoruz" eserini hazırladı.

Derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanan şarkının sözlerini Murat Bozkurt ve Ammar Acarlıoğlu yazarken, bestesine Acarlıoğlu imza attı.

Esere katkıda bulunan sanatçılar arasında Acarlıoğlu ve Bozkurt'un yanı sıra Ahmet Hakan Karagül, Mustafa İspir, Osman Gündüz, Yusuf Karaburç, Savaş Talha, Ufuk Akın, Emre Yılmaz ve Grup Anadolu Gençlik yer alıyor.

MÜSİDER Başkanı Arslan Ateş, esere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan katliamlara karşı sessiz kalmak istemediklerini belirterek, "Eseri hazırlarken Gazze'de yaşanan soykırıma ve insani drama dikkati çekmek istediğimiz kadar aynı zamanda bu katliamlar karşısında sessiz kalan 57 İslam ülkesinin çekimserliğini de tarihe not düşmek istedik." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada milyonlarca insanın katliamların yanı sıra açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ettiğini aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze'deki ablukaya karşı en yüksek ses maalesef bölge ülkelerinden değil, İspanya, Güney Afrika, Portekiz, İtalya gibi ülkelerden çıkıyor. Eserde geçen 'tertemiz bir gözyaşıyla' ifadesi, bu yaşananlara karşı bir tepkidir."

Ateş, Gazze'ye ulaşma çabasının önemine işaret ederek, "Sumud İnsani Yardım Filosu, bu ikircikli açıklamalara karşı hesapsız, çıkarsız ve art niyetsiz bir hareketin sembolüdür. İnsanlıktan, vicdandan ve barıştan yana olan insanların ölümü göze alarak Gazzeli mazlumlara ulaşma niyetinin bir çabasıdır. Bu eser ırkı, cinsi, dini ve ülkesi fark etmeksizin yola çıkan bu güzel insanlara adanmıştır. Duamız ve umudumuz, onların ablukayı kaldırıp yollarını gözleyen çocukların yüzlerinde tebessüm olmalarıdır." açıklamasını yaptı.