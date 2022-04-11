MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını 2016 yılından bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, Osmanlı İmparatorluğunda uygulanan ve en önemli sosyal dayanışma projelerinden biri olarak öne çıkan Zimem (veresiye) Defteri uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

MÜSİAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Osmanlı döneminde yardımlaşma ve vakıf medeniyeti anlayışıyla inşa edilen gelenekler arasında bulunan Zimem Defteri'nin önemine değinildi.

Varlıklı kişilerin borçlarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğu hatırlatılan açıklamada, iş dünyası ve MÜSİAD üyeleri Zimem Defteri uygulamasına katılmaya davet edildi.

"Zimem Defteri uygulamasını büyük bir teveccühle sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Zimem Defteri uygulamasının tüm insanlık için kıymetli bir ders niteliği taşıdığını belirtti. Asmalı, "Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği Zimem (Veresiye) Defteri uygulamasını ise 2016 yılından bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize Zimem Defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD Ailesi'ni, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Bu güzel uygulama ile hayırsever üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD, Karz-ı Hasen anlayışı ile ticaret hayatında dayanışmayı güçlendiriyor

Zimem Defteri ile birlikte geçmişten günümüze birçok değeri yaşatan MÜSİAD, Karz-ı Hasen kavramının yaygınlaştırılması ve ticaret hayatındaki dayanışmanın güçlendirilmesi için de adımlar atıyor. Asmalı, ticaret hayatında dayanışmanın önemini vurgulayarak, şunları aktardı:

"MÜSİAD'ın en önemli güçlerinden biri yönetim süreçlerine ahilik vizyonuyla yön vermesi, birlikte çalışmayı yüceltmesi, ekip ruhuyla hareket ederek birliğin, dayanışmanın ve gelişmişliğin kökleşmesine vesile olması. Üyelerimiz arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve tüccarımızın ticaretini kolaylaştırmak düşüncesi ile inşa edilen MÜSİAD Sandığı ise medeniyetimizin güzide değerlerinden biri olan 'Karz-ı Hasen' kavramını ve ilkelerini ticaret hayatının gündemine taşıyoruz. Böylece, ticaret yaşamındaki birikim oranını artırmayı, üretici ve yatırımcıların zor günlerinde dayanışma içerisinde olmasını teşvik ediyoruz."