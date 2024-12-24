MÜSİAD ve IBF Heyeti, Şam'da Ticari Görüşmeler Yaptı

(ANKARA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası İş Forumu (IBF) heyeti, Halep'ten sonra Suriye'nin başkenti Şam'da ticari görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, özellikle inşaat, sanayi, tarım ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabileceği vurgulanarak, karşılıklı yatırım fırsatları değerlendirildi.

MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD ve IBF heyeti, Halep'ten sonra Suriye'nin başkenti Şam'da önemli temaslarda bulundu. MÜSİAD heyetinde, MÜSİAD Genel Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ve İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı yer aldı.

Türkiye'nin Geçici Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Büyükelçi Burhan Köroğlu'nu makamında ziyaret eden heyet, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, özellikle inşaat, sanayi, tarım ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabileceği vurgulanarak, karşılıklı yatırım fırsatları değerlendirildi.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Suriye'deki diplomatik varlığının güçlenmesinin, iş dünyası ve ticaret alanında da yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekildi. MÜSİAD heyeti, bölgedeki istikrarın sağlanmasının ticaretin canlanmasında kilit rol oynadığını vurgularken, iki ülke arasındaki ticari bağların derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Heyet, Şam temasları kapsamında, Suriye İktisat, Gelir ve Ticaret Bakanı Basil Abdülaziz ve bakanlık heyeti ile de bir araya geldi. Bu görüşme, Şam temasları kapsamında yapılan ilk ticari görüşme oldu. Abdülaziz, MÜSİAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi gerektiğini" belirtti. Görüşmede, iki ülkenin ortak projelerde bir araya gelmesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de halkların refahına katkı sağlayacağı ifade edildi.