İzmir'de "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor - Haberler

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İzmir'de "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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İzmir'de 'zimem defteri' geleneği sürdürülüyor

İzmir'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor.

İzmir'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre (MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, dernek başkanı Bilal Saygılı'nın öncülüğünde üç ramazandır, dar gelirli ailelerin esnafa olan borcunu sildiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, Osmanlı Devleti döneminde varlıklı kişilerin, borçların içinde yazılı olduğu "zimem defterini" satın aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirterek, "MÜSİAD İzmir Şubesi olarak ecdadımızın ortaya koyduğu merhameti, hayırseverliği yaşatmak boynumuzun borcudur. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen, bu mana ve ruhla çalışan bir aileyiz. Bu yardımlaşma ruhunun yaşatılması, geleceğe ümidimizi güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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