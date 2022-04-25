MÜSİAD'tan erzak ve iftarlık yardımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, ihtiyaç sahiplerine erzak ve iftarlık yardımında bulundu.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkan Bilal Saygılı ve üyeler tarafından hazırlanan erzak kolisi ve iftarlıklar, aralarında Suriyelilerin de olduğu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, derneklerinin gönül insanlarının oluşturduğu bir kardeşlik platformu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik, birçok Suriyeli kardeşimizin evine misafir olduk. Ramazanın manevi iklimini, birlik ve kardeşlik havasını hep birlikte yaşadık. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine dualarımızı ve infaklarımızı kabul eylesin."