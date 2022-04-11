MÜSİAD Muğla şubesi, iftar yemeği verdi

MUĞLA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi tarafından, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde, Kuran tilavetiyle başlayan programda Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan şehit yakınları ve gazilere teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ise ev sahipliği için MÜSİAD üyelerine teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MÜSİAD 2. Dönem Başkan Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan da katıldı.