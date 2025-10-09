Haberler

MÜSİAD Mersin Şubesi 'Dost Meclisi' Programı ile Şehir Ekonomisini Değerlendirdi

MÜSİAD Mersin Şubesi, Yenişehir'de düzenlediği 'Dost Meclisi' programında, kentteki yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Programda Mersin'in ekonomik potansiyeli ve sorunları üzerine konuşmalar yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Mersin Şubesince "Dost Meclisi" programı düzenlendi.

MÜSİAD Mersin Şubesinin açıklamasına göre, Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, kentte yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirme yapıldı.

Etkinliğe, Vali Atilla Toros, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, programdaki konuşmasında, kent ekonomisinin öncelikleri, eksiklikleri, sorunları, avantajları ve gelişimi için ihtiyaç duyulan her konuya vakıf olduklarını belirtti.

Mersin'in önemli potansiyelinin olduğunu anlatan Kayan, şehrin sorunlarını gündemde tutup katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
