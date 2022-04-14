MÜSİAD Köln'de iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Köln şubesi tarafından düzenlenen iftar programında, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemine işaret edildi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Almanya'nın iş birliğinde en önemli kanallardan biri de sizsiniz. Sizin ortaya koyacağınız performans, iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiyi, iletişimi daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Müslümanların dünya ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Ala, şunları söyledi:

"Dünya petrol rezervlerinin yüzde 58'i İslam ülkelerinin. Almanya, Japonya petrolü olmayan ülkeler. Bu iki ülkeyi topladığınız zaman 57 İslam ülkesinin gayri safi milli hasılasından daha fazla. O yüzden sizlerin Türkiye'den buraya gelerek yapmış olduğunuz faaliyetin öneminin altını çizerek, bunu vurgulamak istiyorum. Tüm İslam ülkeleri içinde parlayan, gelişen ve lokomotifliği üstlenmiş bir Türkiye ile Avrupa'nın lokomotifi Almanya'nın iş birliğinden bölgelerine zarar değil fayda gelir."

"Ümit ediyorum ki; barış, tüm dünyaya hakim olur"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da bu hoşgörü ayı içerisinde dünyada devam eden savaşlar olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla cereyan eden savaşta insanların hayatını kaybettiğini belirten Kılıç, "Dünyanın farklı yerlerinde de insanlar hayatlarını kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın barış için ne kadar büyük bir çaba harcadığını dünyanın takdir ettiği bir ortamda ümit ediyorum ki; barış anlamına da gelen dinimiz İslam'ın hoşgörüsü ve kapsayıcılığıyla bu katliamlar son bulur ve barış, tüm dünyaya hakim olur." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "1961 iş göçüyle gelen insanlarımızdan, birinci nesilden, bugün dördüncü nesle geldiğimiz bir süreçte, yaklaşık olarak 120 bin müteşebbisin 500 bin insana istihdam ve gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolarlık katma değer sağladığı bir ortamın varlığını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşamalıyız. Önümüzdeki dönemde bu iş insanlarımızın artan oranda devam etmesi için bizler de her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de Almanya'daki Türklerin varlığının bir başarı hikayesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler son 250-300 yıldır Kıta Avrupası'nda bu kadar çok sayıda Türk ve Müslüman'ın yaşadığı başka bir dönem bilmiyoruz. Bu ülkelerdeki Türklerin ve Müslümanların sayısı oransal olarak artıyor. Bu anlamda devletin kurumları olarak bize düşen vatandaşlarımızın yanında olmak. Siz iş insanlarımızın görevi de buradaki insanlarımızın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak."

İftara, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ve MÜSİAD Köln Başkanı Bahattin Yılmaz ile sivil toplum temsilcileri katıldı.