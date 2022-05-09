MÜSİAD'ın "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" sahiplerini buldu - Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video
AA - Abdulselam Durdak - Güncel
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) "Türkiye'nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) "Türkiye'nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Türkiye'nin Gücü Özel Ödül Ödülü"nü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı takdim etti. Ödül töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video gösterimi yapıldı.
AA / Abdulselam Durdak - Güncel