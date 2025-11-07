Haberler

MÜSİAD Gaziantep'ten KKTC Ekonomi ve Yatırım Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, KKTC'nin ekonomik durumu ve yatırım fırsatlarını ele alan bir program düzenledi. Etkinlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi arayışları vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomiye Genel Bakış ve Yatırım Fırsatları" programı gerçekleştirdi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamada, MÜSİAD Gaziantep ile Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte KKTC'nin ekonomik yapısı, yatırım ortamı ve geleceğe dönük fırsatları konuşulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, KKTC'nin, Türkiye için kültürel ve ekonomik açıdan kardeş ülke olduğunu belirtti.

Gaziantep'in üretimiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu belirten Özdurdu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in sanayi tecrübesiyle KKTC'nin stratejik konumunun birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyeli daha da güçlendirecektir. Bizler, bu sinerjiyi artırmak ve yeni yatırım fırsatlarına zemin hazırlamak için MÜSİAD çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KATODER Başkanı Sabiha Gül de sivil toplumun kalkınmada rol oynadığını belirterek Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ise iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştiğini, kentin iş dünyasının dinamizminin KKTC için ilham verici olduğunu kaydetti.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD Gaziantep üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.