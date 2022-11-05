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Müsiad Fuarı'nda Çinli Firmalar Dikkat Çekiyor

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Müsiad Fuarı'nda Çinli Firmalar Dikkat Çekiyor

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) -- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İhracat Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Halit Kerim, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da düzenlenen uluslararası ticaret fuarında çok çeşitli sektörlerden Çinli...

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) -- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İhracat Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Halit Kerim, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da düzenlenen uluslararası ticaret fuarında çok çeşitli sektörlerden Çinli şirketlerin "yoğun ilgi" gördüğünü söyledi.

2 Kasım'da İstanbul'da başlayan ve dört günlük bir etkinlik olan MÜSİAD Fuarı'na toplam 32 Çinli şirket ve iş grubu katıldı.

Kerim, "Bu yıl fuara en geniş katılım Çinli şirketlerden oluyor" dedi.

Kerim, "Huawei ve ZTE gibi ( Türkiye ) pazarında köklü firmalar sayesinde Çinli firmalara ilgi yoğun. MÜSİAD Fuarı, mevcut ticaret ilişkisini yeni işbirliği biçimleriyle güçlendirmeyi amaçlayan Çinli ve Türk firmaları arasında bir köprü görevi görüyor" diye konuştu.

Fuarda dikkat çeken diğer Çinli firmalar arasında Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ile Bank of China'nın Türkiye şubeleri, Çin Okyanus Nakliye Şirketi (COSCO), China Telecom, Çin Tianchen Mühendislik Şirketi, tren vagonu üreticisi CRRC ve Sinovac yer aldı. Sinovac'ın Kovid-19 aşıları, Türkiye'nin ulusal aşı kampanyasında çok popüler oldu.

Kerim'e göre, bu yılki MÜSİAD Fuarı, yeni iş anlaşmaları ve bağlantılarla yaklaşık 5 milyar ABD doları civarında bir ticaret hacmi yaratmayı hedefliyor. Etkinliğe Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Endonezya, Pakistan ve İran dahil olmak üzere 100'den fazla ülkeden temsilciler katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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