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MÜSİAD'dan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım

MÜSİAD'dan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım
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MÜSİAD Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ve giysi yardımı yaptı. Etkinlikte 120 çocuk misafir edilerek hediyeler verildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ve giysi yardımı yapıldı.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evleri çocuklarına yönelik bir lokantada düzenlenen programa katıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD üyelerinin de katıldığı etkinlikte 120 çocuk misafir edildi, oyuncak ve giysi hediye çeki dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkuş, paylaştıkça büyüyen ve mutlu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, "Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Ramazan ayında yapmış olduğumuz programda dile getirmiştik. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu ve sevinci gördükten sonra onlarla daha fazla bir araya geleceğimizi belirtmiştik. Bugün yine evlatlarımızla birlikteyiz. Çok mutluyuz. Bundan sonra da hep yanlarında olacağız." dedi.

Bozkuş, katılımlarından dolayı Vali Murat Zorluoğlu'na ve MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'ya teşekkür etti.???????

Programa, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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