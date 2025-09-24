MÜSİAD'dan Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne ilişkin, "100'e yakın stantlı katılımcı firma ve 1800'e yakın sektör temsilcisi ile kamu karar vericisinin zirvemizi ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirveye ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısına MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, Başkan Yardımcıları Ahmet Bahaddin Meral, Hüseyin Canyurt, Ömer Bulut ile MÜSİAD Ankara Şube Müdürü Mehmet Akif Baş ve MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyon Başkanı Mehmet Akif Çelik, MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Halil Akgül katıldı.

MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, bugüne kadar düzenlenen zirvelerde, katılımcıların kamu kurumları temsilcileriyle doğrudan görüşme fırsatı bulduğunu, güvenlik ihtiyaçlarına ve projelere ilişkin ilk elden bilgi edindiğini, aynı zamanda geliştirdikleri ürün ve çözümleri karar vericilere sunma imkanı elde ettiklerini vurguladı. Yülek, "Bu yıl da 100'e yakın stantlı katılımcı firma ve 1800'e yakın sektör temsilcisi ile kamu karar vericisinin zirvemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Programımız kapsamında, askeri radar ve sınır güvenliği teknolojileri üzerine paneller, firma sunumları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir" dedi.

'AMACIMIZ, BAĞIMSIZLIK VİZYONUNA KATKI SUNMAK'

Türkiye'nin, son yıllarda geliştirdiği milli savunma sanayi stratejileri ile kendi kendine yeterlilik yolunda büyük mesafe kat ettiğini aktaran Yülek, "Yüksek teknolojiye dayalı radar ve elektronik harp sistemleri, sınır güvenliği çözümleri, insansız platformlar ve otonom sistemler sayesinde hem bölgesel hem de küresel ölçekte caydırıcılığını artırmıştır. Bu stratejiler, yalnızca askeri kapasitemizi değil, aynı zamanda yerli üretim gücümüzü ve teknoloji ihracat potansiyelimizi de büyütmektedir. Bu noktada Ankara, ülkemizin savunma sanayi ekosisteminin kalbidir. Bakanlıklarımızın merkezleri, Savunma Sanayii Başkanlığı, ayrıca ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM gibi ana yüklenici firmalarımızın genel merkezleri Ankara'da bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara yalnızca siyasi başkentimiz değil, aynı zamanda savunma sanayimizin karar, üretim ve inovasyon üssüdür" diye konuştu.

Türkiye'nin sınır güvenlinin, milli güvenlik stratejisinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Yülek, "Terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçün engellenmesi için hükümetimizin aldığı önlemler, geliştirilen ileri teknolojilerle daha da etkin hale gelmektedir. Bu zirve ile özel sektörümüz, kamu otoritelerimizle birlikte bu politikaları destekleyen çözümler geliştirmeye devam edecektir. Amacımız; ülkemizin savunma teknolojilerindeki bağımsızlık vizyonuna katkı sunmak, sektörün öncü aktörlerini bir araya getirerek iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmektir" dedi.

