MÜSİAD Azerbaycan üyeleri 4 bin kişiye istihdam sağlıyor Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, kuruluşa üye 60 iş adamının Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, kuruluşa üye 60 iş adamının Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Cabirli, düzenlediği basın toplantısında, MÜSİAD Azerbaycan'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. MÜSİAD Azerbaycan'ın 2018'den itibaren faaliyet gösterdiğini bildiren Cabirli, 35'i Azerbaycan vatandaşı, 60 üyeleri bulunduğunu belirtti. Cabirli, "60 üyemiz Azerbaycan'da 4 bin kişiye istihdam sağlıyor." dedi. Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız iş adamları derneği olarak üye sayısını artırmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Cabirli, Azerbaycan ve Türkiye'nin iş dünyasının ilkeli ve değer odaklı girişimci iş adamlarını yenilikçi bir ortamda buluşturmayı, küresel ekonominin aktif katılımcıları haline gelmeyi amaçladıklarını kaydetti. AA / Ruslan Rehimov - Güncel Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Azerbaycan Güncel Haberler

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